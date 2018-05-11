Плата Asus Prime H310T получила четыре порта USB 3.1 Gen 1

Компания Asus пополнила ассортимент системных плат моделью Prime H310T, выполненной в типоразмере Thin mini-ITX на чипсете Intel H310. Новинка поддерживает процессоры Intel Core восьмого поколения (Coffee Lake) с TDP до 95 Вт. В оснащение платы вошли: разъем для процессора в исполнении LGA1151, два слота SO-DIMM DDR4 (до 32 ГБ двухканальной памяти DDR4-2666), слот M.2-2280 32 Гбит/с и два порта SATA 6 Гбит/с для накопителей, слот расширения M.2 для модулей WLAN, интерфейсы LVDS (в моноблочном ПК), DisplayPort или HDMI, четыре порта USB 3.1 Gen 1 и порт Gigabit Ethernet. Подсистема питания построен на четырехфазной схеме (3+1) и рассчитана на постоянное входное напряжение 12 В.