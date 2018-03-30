Плата Biostar TB250-BTC D+ получила восемь слотов PCIe x16

Компания Biostar представила системную плату TB250-BTC D+, которая предназначена для добытчиков криптовалют. Новинка построена на наборе логики Intel B250 и поддерживает установку процессоров в исполнении LGA 1151 с TDP до 95 Вт. Отметим восемь слотов PCIe x16, один слот для оперативной памяти, один порт SATA 6 Гбит/с, четыре порта USB 2.0, HDMI и Gigabit Ethernet. Для каждой из восьми видеокарт предусмотрено по два шестиконтактных разъёма дополнительного питания. Длина платы составляет 485 мм. Ориентировочная цена Biostar TB250-BTC D+ равна 150 долларам.