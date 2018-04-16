Плата Biostar X470GTN выполнена в формате mini-ITX

Компания Biostar пополнила ассортимент материнских плат моделью X470GTN, которая поддерживает процессоры AMD Ryzen 3/5/7 2000 (Pinnacle Ridge) в исполнении AM4. Новинка построена на наборе логики AMD X470. Максимальное значение рассеиваемой тепловой энергии CPU составляет 105 Вт. Плата характеризуется двумя слотами для оперативной памяти DDR4-1866/2133/2400/2667/2933(OC)/3200(OC) с максимальным объемом 32 ГБ, четырьмя портами SATA 3.0, коннектором М.2 для твердотельного модуля, слотом PCIe 3.0 x16, гигабитным сетевым контроллером Realtek RTL8118AS и многоканальным звуковым кодеком Realtek ALC892. Из интерфейсов отметим по одному порту USB 3.1 Gen2 Type-C и USB 3.1 Gen2 Type-А, четыре USB 3.0 Gen1, а также разъемы HDMI и DVI-D.