Плата SUPoX J3160NX7 получила процессор Intel Celeron J3160

Компания SUPoX (бывшая EPoX) пополнила ассортимент материнских плат моделью J3160NX7, которая подойдет для создания доступного медиацентра или бесшумного неттопа. Новинка оснащается 14-нанометровым процессором Intel Celeron J3160, который характеризуется четырьмя вычислительными ядрами с тактовой частотой 1,6 ГГц (динамически повышается до 2,24 ГГц), встроенной графикой и мощностью в 6 Вт. Последнее делает возможным использование пассивной системы охлаждения.

Отметим также два слота для модулей оперативной памяти DDR3L SODIMM, два порта Serial ATA 3.0 с пропускной способностью до 6 Гбит/с, сетевой контроллер и аудиокодек HD, разъёмы HDMI и D-Sub, по два порта USB 3.0 и USB 2.0, гнездо для сетевого кабеля, набор аудиоразъёмов, гнёзда PS/2 для клавиатуры и мыши. Габариты этой Mini-ITX платы равны 170:170 мм, а вот цена пока не называется.