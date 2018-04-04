Платы ASRock X470 Taichi и X470 Taichi Ultimate показались на рендерах

В сеть утекли рендеры материнских плат ASRock X470 Taichi и ASRock X470 Taichi Ultimate, которые еще не были представлены официально. Будущие новинки типоразмера ATX основаны на наборе системной логики AMD X470 и оснащаются тремя слотами PCIe 3.0 x16, двумя слотами PCIe 3.0 x1, двумя слотами M.2 и встроенным беспроводным адаптером Wi-Fi 802.11ac. Судя по изображениям, X470 Taichi Ultimate отличается от базовой модели портом 10GbE и кнопками питания и сброса. Когда платы появятся в продаже и сколько они будут стоить, пока не сообщается.