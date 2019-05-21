По наследству: у Pixel 3a и Pixel 3a XL тоже проблемы

Каждый год с выпуском новых моделей пользователи смартфонов Google Pixel сталкиваются с различными проблемами. Похоже, «дефекты» передаются по наследству, потому что с новыми Pixel 3a и Pixel 3a XL тоже не все в порядке.

На форуме Reddit начали появляться жалобы пользователей, которые рассказывают об отключении смартфонов. То есть устройства в любой момент могут самостоятельно выключиться, причем и днем, и ночью. Это касается обеих моделей — и Pixel 3a, и Pixel 3a XL. После этого просто включить смартфон не получается, надо зажать кнопку питания на 30 секунд для аппаратного сброса. Один из владельцев рассказал, что его гаджет за один день трижды выключался таким образом.