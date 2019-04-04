Почти безрамочный Meizu 16s показали на качественных фото

Профильный ресурс Slashleaks поделился качественными живыми фото флагманского смартфона Meizu 16s, который еще не был представлен официально. Снимки позволяют оценить, насколько тонкими получились рамки над и под дисплеем. При этом фронтальную камеру удалось вместить в верхнюю рамку, не прибегая тем самым к использованию вырезов и «врезок» в дисплей. Также можно разглядеть место на экране, в котором расположен сканер отпечатков пальцев. Что до фото задней панели, то до конца непонятно, будет в смартфоне двойная или все-таки тройная основная камера. Официальный дебют Meizu 16s ожидается уже на следующей неделе, а продажи могут стартовать до конца апреля.