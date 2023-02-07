Почти флагман OnePlus Ace 2 оценен в 410 долларов

Компания OnePlus пополнила ассортимент смартфонов моделью OnePlus Ace 2, которая появится в китайской продаже 13 февраля по цене в 410, 455 и 515 долларов за версии с 12/256, 16/256 и 12/512 ГБ оперативной (LPDDR5X) и флеш-памяти (UFS 3.1) соответственно.

Новинка также характеризуется корпусом толщиной 8,7 мм, массой 204 грамма, трехступенчатым механическим переключателем режимов, производительной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 6,74-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2772:1240 пикселей, частотой обновления 45, 60, 90 или 120 Гц, частотой дискретизации касания 1000 Гц, 10-битной глубиной цвета и ШИМ с частотой 2160 Гц, батареей на 5000 мАч, поддержкой 100-Вт зарядки, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор Sony IMX890 и оптическая стабилизация изображения), 8 Мп и 2 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, ИК-передатчиком и предустановленной оболочкой ColorOS 13 на основе Android 13.
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