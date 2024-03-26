Poco C65 обновили до HyperOS

Компания Xiaomi начала распространение фирменной операционной системы HyperOS на базе Android 14 для смартфонов Redmi 13C и Poco C65. Апдейт имеет номер сборки OS1.0.1.0.UGPMIXM. На полномасштабное обновление у производителя уйдет несколько недель.

Напомним, что продающийся в России Poco C65 оснащается 6,74-дюймовым IPS-экраном с разрешением 1600:720 пикселей, кадровой частотой 90 Гц, яркостью 600 кд/м2, глубиной цвета 8 бит, поддержкой DC dimming и сертификацией TUV Rheinland, сдвоенной тыльной камерой с модулями на 50 Мп и 2 Мп, селфи-камерой разрешением 8 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G85, 6 или 8 ГБ оперативной и 128 или 256 ГБ флеш-памяти, батареей ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 18-Вт проводной быстрой зарядки и боковым дактилоскопическим сенсором.
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