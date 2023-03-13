Poco F5 Pro получит OLED-экран с разрешением 2K

Известный достоверными утечками информатор Йогеш Брар поделился подробностями о смартфоне Poco F5 Pro, который еще не был представлен официально. Итак, устройству приписывают наличие производительной однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6,67-дюймового3 OLED-дисплея с разрешением 2К и частотой обновления изображения 120 Гц, селфи-камеры на 16 Мп, тройной тыльной камеры с модулями разрешением 64 Мп (система OIS), 8 Мп и 2 Мп), предустановленной прошивки MIUI 14 на основе ОС Android 13, стереодинамиков, подэкранного дактилоскопа, батареи ёмкостью 5500 мАч и поддержки 67-Вт проводной зарядки.

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