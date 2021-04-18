Poco M2 Reloaded получит 4 ГБ ОЗУ

В сети появился тизер смартфона Poco M2 Reloaded, первые слухи о котором появились в конце марта. Как оказалось, «перезагруженная» версия отличается от стандартного Poco M2 лишь объемом оперативной памяти – 4 ГБ вместо 6 ГБ. Флеш-памяти будет 64 ГБ. Остальные характеристики остались прежними. Официальная презентация смартфона состоится 21 апреля.

Напомним, что смартфон оснащается платформой MediaTek Helio G80, 6,53-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, основной квадрокамерой, батареей емкостью 5000 мАч и поддержкой быстрой зарядки на 18 Вт.