Poco M5 появился в российской продаже

Компания Xiaomi выпустила в российскую продажу смартфон Poco M5, международный дебют которого состоялся месяц назад. Пользователи могут выбирать из жёлтой, зелёной и чёрной расцветок по рекомендованной цене в 15 и 17 тысяч рублей за версии с 4/64 ГБ и 4/128 ГБ памяти соответственно. При этом, первые покупатели могут приобрести новинку со скидкой в 2 тысячи рублей.

Напомним, что смартфон оснащается 6,58-дюймовым IPS-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 90 Гц, фронтальной камерой на 8 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 2 Мп, однокристальной системой MediaTek Helio G99 с тактовой частотой до 2,2 ГГц, ОЗУ LPDDR4X, флеш-памятью UFS 2.2, слотом для карт памяти microSD, 3,5-мм разъемом для наушников, ИК-излучателем, стереодинамиками, поддержкой Bluetooth 5.3, пластиковым корпусом, габаритами 164:76,1:8,9 мм, массой 201 грамм, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 18-Вт быстрой зарядки.

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