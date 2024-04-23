Poco готовит к релизу свой первый планшет Poco Pad

Компания Poco является одним из брендов гиганта Xiaomi — то производитель уровня Redmi с примерно тем же набором продуктов, так как производитель обычно делает ставку на унификацию производственных процессов для снижения стоимости конечной продукции. И хотя компания Redmi уже какое-то время назад выпустила в продажу свой собственный планшет, Poco до сих пор выпускает исключительно смартфоны. Но, если верить информации инсайдеров, в ближайшее время это изменится — планшет бренда Poco уже получил сертификацию FCC и в ближайшем будущем будет анонсирован официально.

Судя по данным специалистов, новый планшет Poco будет называться Poco Pad. Он будет поставляться с операционной системой Xiaomi под названием HyperOS 1.0 (вероятно, она будет построена на базе Android 14). Также, судя по данным из сертификата, планшет Poco Pad поддерживает Wi-Fi 6 и поставляется с адаптером зарядки мощностью 33 Вт, что подразумевает поддержку проводной зарядки мощностью 33 Вт (как минимум). Ещё у планшета Poco Pad есть 8-мегапиксельная основная камера и 8-мегапиксельная фронтальная камера — система, судя по характеристикам, полностью идентична планшету Redmi Pad Pro. И так как два планшета очень похожи, можно предположить, что новинка от Poco получит такой же 12,1-дюймовый сенсорный IPS LCD-экран с разрешением 1600x2560 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Также стоит ожидать процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 и вполне адекватную цену гаджета.
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