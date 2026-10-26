Poco представила доступный смартфон X8s

Основная камера получила главный сенсор Light Fusion 800 на 50 Мп, телефотомодуль на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6330 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по стандарту IP68, NFC, Wi-Fi 6 и поддержка сетей 5G. Кроме того, смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. На мировом рынке Poco X8s будет доступен в синем, чёрном и белом цветах. На старте продаж версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагается по специальной цене 399 долларов, а модификация с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 499 долларов. Правда, вскоре цену обещают поднять, что вполне логично.