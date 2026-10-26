Poco представила доступный смартфон X8s

Компания Poco, дочердний бренд китайского гиганта Xiaomi, сегодня официально представила на мировом рынке новый смартфон X8s, пополнивший серию X8. Устройство получило компактный корпус, тройную основную камеру и современную аппаратную платформу. Собственно, Poco X8s оснащён 6,35-дюймовым LTPO AMOLED-дисплеем с разрешением 1,5K и частотой обновления 120 Гц. Пиковая яркость экрана достигает 3500 нит, а толщина рамок вокруг него составляет всего 1,18 мм. В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 7 Gen 4, который работает в сочетании с оперативной памятью объёмом до 12 ГБ и накопителем на 512 ГБ.

Основная камера получила главный сенсор Light Fusion 800 на 50 Мп, телефотомодуль на 50 Мп и сверхширокоугольную камеру на 8 Мп. Для съёмки селфи и видеозвонков предусмотрена фронтальная камера на 20 Мп. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью 6330 мАч с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Среди других особенностей — ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита от воды и пыли по стандарту IP68, NFC, Wi-Fi 6 и поддержка сетей 5G. Кроме того, смартфон работает под управлением HyperOS 3 на базе Android 16. На мировом рынке Poco X8s будет доступен в синем, чёрном и белом цветах. На старте продаж версия с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти предлагается по специальной цене 399 долларов, а модификация с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти стоит 499 долларов. Правда, вскоре цену обещают поднять, что вполне логично.