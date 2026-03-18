Poco представила смартфон X8 Pro

Сегодня компания Poco официально представила смартфон X8 Pro, который получил экран диагональю 6,59 дюйма — он меньше, чем у версии Max, и даже чуть компактнее привычных 6,67 дюйма, которые использовались почти во всех прошлых моделях серии X. Это 12-битная панель с поддержкой HDR10+ и Dolby Vision, частотой обновления 120 Гц и разрешением 1268х2756 пикселей. Как и у старшей модели, яркость достигает 2000 нит в режиме HBM и до 3500 нит на пике, при этом используется ШИМ с частотой 3840 Гц. В отличие от Max, здесь установлен оптический сканер отпечатков пальцев. Смартфон получил металлическую рамку и защитное стекло Gorilla Glass 7i спереди. Как и версия Pro Max, модель Pro имеет защиту уровня IP69K, хотя в некоторых регионах доступен вариант с IP68 (как это объяснить пока что не совсем понятно, смартфон ведь один и тот же).

Кремний-углеродный аккумулятор здесь меньше, но всё равно внушительный — 6500 мАч, что больше, чем батареи большинства флагманов крупных брендов. Поддерживается быстрая зарядка 100 Вт, позволяющая полностью зарядить устройство за 48 минут. Также доступна реверсивная зарядка мощностью 27 Вт. За производительность отвечает процессор Dimensity 8500-Ultra, выполненный по 4-нм техпроцессу, с 8 ядрами Cortex-A725 и графикой Mali-G720. Для охлаждения используется система 3D Dual-Layer IceLoop с испарительной камерой площадью 5300 мм2. Смартфон оснащается до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем до 512 ГБ стандарта UFS 4.1.