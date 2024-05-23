Poco представила свой первый планшет под названием Pad

Сегодня компания Poco официально представила новые смартфоны F6 и F6 Pro, но у бренда был ещё один козырь в рукаве — компания представила свой первый планшет. Естественно, чего и стоило ожидать, его название — Poco Pad, и он разработан как для работы, так и для развлечений. Данный планшет оснащён 12,1-дюймовым дисплеем, на который, вероятно, потратили львиную долю бюджета. Это LCD дисплей с частотой обновления 120 Гц, разрешением 2.5K и поддержкой 68 миллиардов цветов (12-бит). Максимальная яркость составляет 600 нит, а на более низких уровнях яркости пользователи могут наслаждаться отсутствием мерцания благодаря технологии DC dimming.

Poco утверждает, что этот планшет создавали как для развлечений, так и для работы, поэтому соотношение сторон составляет 16:10. Встроенная батарея на 10000 мАч должна обеспечивать до 16 часов непрерывного воспроизведения видео, а зарядки мощностью 33 Вт, по словам Poco, хватает устройству за глаза. Всего 15 минут на зарядке и планшет получит энергии для 26 часов прослушивания музыки. Кроме того, планшет Poco Pad работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который также используется в Poco X6. Ещё гаджет оснащён 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, но при желании за счёт карты памяти microSD встроенный объём для хранения контента можно будет расширить до 1,5 ТБ. При стоимости в 299 долларов это крайне интересный планшет, который заслуживает внимания потенциальных покупателей.