Poco представила свой первый планшет под названием Pad

Poco утверждает, что этот планшет создавали как для развлечений, так и для работы, поэтому соотношение сторон составляет 16:10. Встроенная батарея на 10000 мАч должна обеспечивать до 16 часов непрерывного воспроизведения видео, а зарядки мощностью 33 Вт, по словам Poco, хватает устройству за глаза. Всего 15 минут на зарядке и планшет получит энергии для 26 часов прослушивания музыки. Кроме того, планшет Poco Pad работает на базе процессора Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, который также используется в Poco X6. Ещё гаджет оснащён 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, но при желании за счёт карты памяти microSD встроенный объём для хранения контента можно будет расширить до 1,5 ТБ. При стоимости в 299 долларов это крайне интересный планшет, который заслуживает внимания потенциальных покупателей.