Pocophone F1 Armoured Edition в новом исполнении

На территорию России завезли новую версию смартфона Pocophone, которая позволит вам получить устройство за более адекватные деньги. Смартфон Pocophone F1 Armoured Edition отличается от оригинальной отделкой тыльной стороны, здесь она в стиле карбона, и начинкой. Ранее у Pocophone F1 Armoured Edition была только старшая версия на 8 гигабайт оперативной памяти и 256 гигабайт встроенной памяти, теперь же есть вариант на 6 гигабайт оперативной памяти и 128 гигабайт встроенной. Стоимость данного устройства составляет 23990 рублей, это довольно доступно при наличии таких продвинутых характеристик. Конечно, старшая модель тоже стоит не очень дорого, но эта модель точно будет популярной. Вы можете за небольшую сумму денег получить крутой продукт и радоваться его возможностям.