Pocophone F2 и его функции

Компания Xiaomi выпустила смартфон бюджетного варианта. Не обойдется без Bluetooth 5.0, NFC, ИК-порта и USB-C, аудио-разъема (3.5 мм). Предусмотрена пыле-влаго-защита по стандарту IP68.Отдельно говорится о тройной основной камере (38 + 16 + 24 Мп), поддержке работы в сетях 5-го поколения, увеличении до 4500 мА/ч емкости аккумулятора, технологии ускоренной зарядки Quick Charge 4.0 и технологии жидкостного охлаждения.Сердцем новинки станет чип Snapdragon 855 от Qualcomm. Диагональ экрана, составит 6,4 дюйма (у предшественника он 5,99-дюймовый). В дисплей будут врезаны модули селфи-камеры (8 и 15 Мп). Сообщается о способности камеры распознавать лица пользователей даже в темноте, а также о наличии под экранного дактилоскопического сканера.О стоимости смартфона пока неизвестно.