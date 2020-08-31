Подбираем чехол для PocketBook 623 Touch 2

Электронные книги пользуются большим спросом на рынке благодаря тому, что пользователь может спокойно взять устройство с собой в путешествие и читать любую книгу, которая ему нужна — при этом гаджет занимает намного меньше места, чем даже самая обычная бумажная книга на 240 страниц. Например, даже чехол для PocketBook 623 Touch 2 не сделает устройство толще стандартной книжки такого размера, хотя в читалку можно загрузить буквально сотни книг, которые при этом не сделают гаджет тяжелее. Именно за это подобные устройства и покупают, ведь они предоставляют шикарный набор возможностей для тех, кто желает читать в любой точке мира.

Например, вы можете загрузить хоть несколько сотен книг, потом взять устройство в путешествие и читать каждый день новое произведение, искать нужные вам отрывки и пользоваться массой других особенностей. При этом гаджет весит мало, занимает в рюкзаке или сумке минимум пространства, плюс не требует дополнительных аксессуаров для активного использования. Да, возможно, пользователь захочет защитить свой продукт от царапин и повреждений, но не сказать, что это серьезная проблема. Найти защитный аксессуар крайне просто даже в том случае, если вы никогда ранее этим не занимались и не понимаете, что делать в этом направлении. Сейчас мы вам все расскажем.

Начнем с того, что при выборе чехла для своего устройства пользователю стоит обратить внимание на то, что есть вариант в формате конверта. В этом случае пользователь получает возможность спрятать устройство внутри чехла и носить его с комфортом в сумке или в рюкзаке, не переживая о том, что устройство получит царапины или будет повреждено иным образом. Это очень важный бонус на самом деле, так как производитель делает гаджет из пластика, а он, как мы все знаем, имеет свойство собирать царапины с довольно приличной скоростью. Для этого даже не нужно бросать устройство — механические повреждения появятся и при аккуратном использовании.

Далее, стоит сказать, что есть варианты чехлов, которые выполнены в формате книжки, то есть, они закрывают и лицевую, и тыльную стороны устройства. Это достаточно интересное решение со стороны разработчиков, так как чехол-книжка защищает устройство более надежно даже в процессе использования гаджета, а это большой плюс. Вопрос только в том, какой вариант защиты вам понравится больше всего, после чего можно брать и заказывать аксессуар.
Комментарии и отзывы PocketBook 623 Touch 2
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