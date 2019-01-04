Подборка лучших МФУ

2019-01-04, Автор - Ganibal; Продукт - Canon PIXMA MG2540S; [74]
Сейчас МФУ находится почти у каждого в доме или на работе. Это устройство всегда выручает во время распечатывании важных документов или для распечатки семейных фотографий. Но к сожалению не все МФУ смогут похвастаться своим выдаваемым качеством и результатом. Представляем вам подборку из лучших многофункциональных устройств (МФУ).

Canon PIXMA MG2540S

МФУ Canon PIXMA MG2540S - прекрасный выбор для дальнейшего использования дома. Вам необходимо универсальное устройство, которое способно выполнять несколько задач? Эта модель осуществляет печать, копирование и сканирование. Оно покроет основные потребности, можно уменьшить количество приобретаемого оборудования. Canon Pixma MG2540S – устройство от известного производителя. Оно обладает оптимальными характеристиками и высокой степенью надежности. При помощи оборудования можно работать с листами максимального формата А4. Применяется струйная технология печати для последующего нанесения. Она обеспечивает высокое качество и насыщенность. Скорость для черно-белых изображений составляет 8 страниц в минуту, для цветных – 4. Можно использовать МФУ для печати фотографий.

Epson L3050

МФУ Epson L3050 - совмещает в себе функционал сканера, принтера и копира. Максимальное разрешение черно-белой печати его достигает 5760x1440 dpi при скорости 33 стр/мин (А4), при цветной печати эти показатели составляют 5760x1440 dpi и 15 стр/мин (А4) соответственно. Так что посредством этого МФУ вы можете печатать фото в домашних условиях. Учитывая тот факт, что это струйное устройство, рекомендуется выдерживать ежемесячный объем печати в 30000 страниц. Устройство способно за цикл выдавать до 20 копий. 64 - 256 г/м2 – такова поддерживаемая плотность носителей, в качестве которых могут выступать глянцевая и матовая бумага, карточки, фотобумага. Epson L3050 обладает лотком для подачи бумаги на 100 листов и выходным на 30 листов. В комплекте к МФУ идут 4 контейнера с чернилами (черный, голубой, пурпурный, желтый).

Canon PIXMA TS5040

МФУ Canon PIXMA TS5040 - компактный прибор, который будет полезен не только в домашних условиях, он разнообразит фронт работ в офисе. Используя цветную струйную печать, модель поддерживает подключение по Wi-Fi, что позволяет отправлять изображения на печать с мобильных устройств, не тратя время на проводное подключение. Для связи с устройствами аппарат оборудован входом USB B и картридером. Canon Pixma TS5040 воспроизводит отпечатки в разрешении 4800x1200 dpi, одинаковом для монохромной и цветной печати. Черно-белые отпечатки выходят со скоростью 12.6 стр/мин, а цветные – 9 стр/мин. Сканирование документов осуществляется в формате 216x297 мм, при этом оптическое разрешение составляет 2400x1200 dpi.

HP Ink Tank 319

МФУ HP Ink Tank 319 - цветной с технологией струйной печати быстро решит ряд офисных и домашних задач. Оно быстро напечатает, отсканирует, любой объем листов формата A4. Высокая скорость – до 19 страниц в минуту в черно-белом варианте и до 15 страниц в цветном. Функция печати на конвертах поможет превратить скучные белые экземпляры в дизайнерские. Сканер с высоким разрешением (1200×1200 dpi) позволяет создать максимально точную цифровую копию с бумажного носителя.

HP DeskJet Ink Advantage 5075 M2U86C

МФУ HP DeskJet Ink Advantage 5075 M2U86C - объединяет в себе функции сканера, копира и принтера. При этом МФУ отличается от прочих небольшими размерами (12.8x44.5x36.7 см) и весом в 5.4 кг. Модель предназначена для офиса и настольной установки. Принтер устройства поддерживает цветную печать, в том числе двустороннюю. Скорость черно-белой печати достигает 10 стр/мин, цветной – 7 стр/мин. Также устройство качественно распечатывает цветные фотографии. Рекомендованный ежемесячный объем печати не превышает 1250 страниц. Планшетный сканер позволяет сканировать листы размером А4. Одна страница сканируется устройством за 7 минут.

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