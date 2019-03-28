Подборка лучших беспроводных пылесосов

2019-03-28, Автор - Ganibal; Продукт - Bosch BCH 6ATH18; [66]
Современная бытовая техника делает нашу жизнь легче. Но чтобы извлечь из покупки максимум пользы, нужно разумно подойти к выбору. Это касается любых устройств для дома, в том числе модных сегодня и очень удобных беспроводных вертикальных пылесосов. В этой подборке мы подобрали лучшие аккумуляторные пылесосы по мнению МегаОбзор.

Bosch BCH 6ATH18

Пылесос Bosch BCH 6ATH18 - этот пылесос представляет собой компактный прибор, позволяющий быстро осуществить сухую уборку. Это ручной аккумуляторный пылесос. Предназначен компактный аппарат для уборки пыли, обосновавшейся на различных поверхностях. Особенность модели в длительной работе до 40 минут без подзарядки, которую обеспечивает аккумулятор Li-Ion. Время зарядки составляет всего 6 часов, после чего модель готова служить во благо чистоты. В качестве пылесборника в Bosch BCH 6ATH18 использует циклонный фильтр, преимущество которого заключается в бережной очистке от аллергенов и микрочастиц. Емкость пылесборника составляет 0.9 л. При его заполнении, а также при необходимости замены фильтра мигает индикатор. Элементы управления для комфорта располагаются на ручке прибора. В комплекте предусмотрена электрощетка и подвижная щетка на шарнире. Обе насадки легко и быстро заменяются.

Electrolux EER77MBM

Пылесос Electrolux EER77MBM - предназначается для сухого типа уборки и имеет вертикальный тип установки. Прибор представлен в компактном серовато-черно-коричневом дизайне. Для сбора пыли используется небольшой контейнер. Предусматривается наличие визуально понятной индикации уровня заряда батареи. Модель Electrolux EER77MBM оснащена удобным регулятором мощности, расположенным на рукоятке. Работа осуществляется от Li-lon-аккумулятора, благодаря чему радиус действия пылесоса не ограничен. Поставка осуществляется со стандартной и турбощеткой, обеспечивающей быстрый и эффективный сбор волос и других загрязнений с ковров и мягкой мебели.

C-Russia FC03

Пылесос C-Russia FC03 - является одним из самых мощных беспроводных пылесосов на рынке. Пылесос оснащен беcколлекторным (бесщеточным) турбо-двигателем с мощностью всасывания 17 кПа в режиме турбо (~230 Ватт мощность всасывания и 400Ватт общей мощности). FC03 является пылесосм без мешка для сбора пыли. Очистка производится нажатием на кнопку. Беспроводные пылесосы оснащены высоко-эффективными фильтрами циклон без потери мощности всасывания, очищающими воздух от 99% загрязнений. После него мелкая пыль и мельчайшие частицы проходят через специальный многоразовый моющийся HEPA-фильтр (рекомендуемый срок службы фильтра от 6 месяцев до года), обеспечивающий максимальную очистку, выходящего из пылесоса воздуха. Фильтр HEPA задерживает аллергены и бактерии размером до 0,3 микрон, так что воздух, выходящий из пылесоса, чище воздуха, которым вы обычно дышите.

Philips FC6168 PowerPro Duo

Пылесос Philips FC6168 PowerPro Duo - это компактное, простое в использовании, чрезвычайно эффективное устройство, позволяющее выполнять уборку просто, быстро и качественно. Все элементы управления находятся на ручке, благодаря чему владельцу особенно удобно пользоваться пылесосом.Пылесос оснащён микрофильтром, задерживающим даже самые мелкие пылинки, что особенно важно для аллергиков. Устройство работает с низким уровнем шума. К пылесосу прилагается три насадки для более эффективной уборки - щелевая насадка, турбощётка и насадка-щётка.

REDMOND RV-UR340

Пылесос REDMOND RV-UR340 - это удобный и маневренный бытовой прибор, способный помочь вам быстро сделать сухую уборку. Пылесос относится к устройствам циклонного типа благодаря наличию циклонного фильтра в качестве пылесборника. Такой пылесборник легко очищать и даже мыть. Кроме того, двигатель пылесоса с полным пылесборником не особо перегружается, а работает в стабильном режиме, что положительно влияет на срок его эксплуатации. Объем пылесборника составляет 0.6 л. Во время работы пылесос потребляет всего 150 Вт. Пылесос Redmond RV-UR340 работает от литий-ионного аккумулятора, что позволяет с легкостью обойти всю квартиру, не таская при этом длинный провод за собой. Заряда аккумулятора хватает на 25 минут полноценной работы пылесоса. Для его подзарядки в комплекте с пылесосом имеется сетевой адаптер. Чтобы пылесосом можно было легко почистить мебель или в труднодоступных местах, к нему прилагаются несколько насадок: основная турбощетка, щелевая насадка и щетка 2 в 1 для пыли и мягкой мебели. Благодаря мощности всасывания (40 Вт) пыль исчезает мгновенно. Хранить пылесос можно в вертикальном состоянии.

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