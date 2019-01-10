Подборка лучших компьютерных корпусов

Zalman i3 Black

Во время сборки ПК, многие не обращают внимание на корпус, и берут что попало. Считая что основные комплектующие внутри, а что снаружи не важно. Компьютерный корпус нужно подбирать с умом, ведь такие факторы как: вибрация, шум, охлаждение и продуваемость зависят как раз таки из-за корпуса. В этой подборке мы покажем вам лучшие компьютерные корпуса.

AeroCool CyberX Advance Black

Компьютерный корпус Zalman i3 Black - качественный корпус от Zalman с лаконичным дизайном, прозрачной акриловой стенкой, а так же элегантное черное напыление обеспечивают стильный и приятный глазу внешний вид. 5 мощных кулеров, обеспечивают оптимальный воздушный поток, гарантирует первоклассную вентиляцию всех компонентов ПК. Удобная укладка проводов через специальные сервисные отверстия с резиновыми мембранами и стяжками-липучками, которые предотвращают перетирание кабелей об острые углы конструкции корпуса.

COUGAR QBX Black

Компьютерный корпус AeroCool CyberX Advance Black - данный корпус совместим с платами Micro-ATX, Mini-ITX и Standart-ATX. Предусматривается наличие нижнего размещения блока питания, трех USB-портов и двух аудиовыходов на передней панели. Комфортному монтажу и эксплуатации способствует скрытое расположение кабелей за задней стенкой и наличие выреза для крепления кулера. Корпус весит 4.3 кг и обладает габаритами 43.46x20.5x42.4 см. Модель AeroCool CyberX производится из прочной стали и оснащается корзинами накопителей, размещенными поперек корпуса. Предусматривается наличие двух отсеков для жестких дисков на 2.5”, а также 2 отсека для 3.5” и 1 отсек для 5.25”. Корпус дополнен семью слотами расширения и позволяет установить вентилятор для охлаждения элементов высотой до 16.5 см, а также видеокарту длиной до 36 см. В комплектацию включен вентилятор 12 см, но имеется возможность установки жидкостного охлаждения.

NZXT H500 White/black

Компьютерный корпус COUGAR QBX Black - этот корпус имеет габариты 384x178x291 мм, что обеспечивает расположение материнской платы mini-ITX и 3D-карты размером до 350 мм. На панели размещено два разъема портов USB типоразмером 3.0. В качестве материала корпуса использована сталь и прочный пластик. Конструкция корпуса предусматривает локацию четырех накопителей типоразмером 2.5 дюйма и одного типоразмером 3.5 дюйма. Для охлаждения процессора предусмотрено три встроенных вентилятора (один – 80х80 мм и два по 120 мм).

Thermaltake Core G21 TG CA-1I4-00M1WN-00 Black

Компьютерный корпус NZXT H500 White/black - строгий на вид и по уму сделанный корпус, куда точно поместятся даже самые крупные компьютерные компоненты. Боковое окно сделано из каленого стекла толщиной 3 мм (для повышения жесткости усиленно рамкой и легко крепится на один единственный винт), а остальные панели — из толстого листового металла. Все это вылилось в солидный вес 7 кг, что полностью нивелирует любую вибрацию, в первую очередь жестких дисков.

Компьютерный корпус Thermaltake Core G21 TG CA-1I4-00M1WN-00 Black - данный корпус имеет необыкновенно стильный внешний вид. Такая яркая внешность никого не оставит равнодушным. На боковой панели имеется окошко из прозрачного кристально чистого пластика, через которую каждый может видеть всю красоту начинки компьютера вашей мечты. Позволяет устанавливать самое современное «железо» и системы жидкостного охлаждения из серии все в одном или из отдельных компонентов. Специальным сертификатом соответствия Tt LCS удостаиваются только те продукты от Thermaltake, которые удовлетворяют самым высоким требованиям по дизайну, эргономике и качеству охлаждения.