Подборка лучших планшетов и ноутбуков сайта Gearbest на распродаже 11.11

Lenovo P8

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Teclast F7

Планшет Lenovo P8 - это недорогой планшет с отличными характеристиками. Качественный дисплей диагональю 8, с разрешением 1920 х 1200 пикселей, работающий на процессоре Snapdragon 625, с 3Гб оперативной памятью и 16ГБ постоянной памяти с возможностью расширения за счет карт памяти. Также планшет Lenovo P8 работает в сетях 3G и 4G, что дает преимущество за городом и в отдаленных от Wi-Fi местах. В Lenovo P8 установлен чистый Android 6.0. А благодаря емкостной батарее на 4250mah, вы сможете спокойно пользоваться без подзарядки до 11 часов активного пользования.Подробнее - http://grbe.st/0Y7Ng

Xiaomi MiPad 4

Ноутбук Teclast F7 - этот компактный ультрабук легко поместится в ваш рюкзак. Его корпус сделан из премиального, высококачественного алюминия, что подчеркивает прекрасный внешний вид. Teclast F7 работает на платформе Windows 10 Home. В его основе лежит бюджетный чип Intel Celeron N3450 Quad Core, работающий на частоте 2,2 ГГц. За графику отвечает чип Intel HD Graphics 500. Размер IPS экрана составляет 14,0 дюймов с разрешением 1920 × 1080 (Full HD). Внутри вместо обычного HDD расположился SSD на 128 Гб. В Teclast F7 установлена батарея ёмкостью 4 900mah что позволяет работать без сети до 4 часов.Подробнее - http://grbe.st/bWWZq

Teclast M20 4G

Планшет Xiaomi MiPad 4 - эта новинка 2018 года выполнена в металлическом корпусе, она получила 8-дюймовый дисплей с разрешением 1920 × 1200 пикселей. Данный планшет работает на процессоре Snapdragon 660 от Qualcomm. Этот процессор объединяет восемь ядер Kryo 260 с тактовой частотой до 2,2 ГГц и графический контроллер Adreno 512. Xiaomi MiPad 4 работает под управлением операционной системы Android 8.1 Oreo с фирменной оболочкой MIUI. Также в Xiaomi MiPad 4 встроена функция разблокировки по лицу AI Face Unlock.Подробнее - http://grbe.st/iIf4s

Chuwi Hi9 Air

Планшет Teclast M20 4G - это первый планшет от компании Teclast работающий в сетях 4G. Сердцем планшета является процессор Helio X23, а видеопроцессором Mali-T880, поэтому этот планшет отлично подходит как для работы, так и для развлечений. Teclast M20 4G имеет 10,1-дюймовый экран Sharp с разрешением 2560 × 1600 пикселей. Корпус сделан из легкого метала что приятно будет ощущаться в руках. Также вас порадует наличие большого аккумулятора на 6600mah. Из коробки вы получите планшет с обновленным Android 8.0.Подробнее - http://grbe.st/v4GKJ