Подборка портативных саундбаров до 10 тысяч рублей. Саундбар SVEN SB-700

Саундбар Xiaomi Mi TV Soundbar

Самый простой способ улучшить звучание телевизора или подобных устройств- это покупка портативного саундбара. Саундбары имеют компактные размеры, стоит дешевле домашних кинотеатров аналогичного уровня и звучит не хуже. Наша редакция MegaObzor.com составила рейтинг лучших портативных саундбаров стоимостью до 10 тысяч рублей.

Саундбар Xiaomi Mi TV Soundbar оснащен несколькими разъемами (Line, Aux, SPDIF, Optical), посредством которых можно подключить практически любое звукопроводящее оборудование. Благодаря совершенной системе звучания колонки охватывают диапазон до 50- 25000HZ, что покрывает высокие, средние и низкие частоты. Звук отличается чистотой, отличной передачей и может вас приятно удивить.

При подключении по Bluetooth каналу, Вы можете слушать музыку или смотреть фильмы с отличным качеством звучания.Xiaomi Mi Soundbar имеет два высокочастотных динамика, два широкополосных динамика и четыре пассивных излучателя, которые работают с различными частями, звукового диапазона частот. Она имеет тканевую переднюю часть, которая скрывает динамики. У этой панели, нет острых краев и закругленных углов. Элементы управления можно найти сверху, а сзади, есть входы и выключатель питания.

Саундбар Creative Stage Air

Низкопрофильная стильная конструкция Creative Stage Air разработана таким образом, чтобы саундбар помещался под монитор или телевизор, также идеально подходил для любого интерьера.Саундбар Creative Stage Air обеспечивает четкое и мощное звучание за счет двух уникальных широкополосных динамиков. Его корпус также вмещает крупный пассивный излучатель, который выдает глубокие басы без сабвуфера. Возможно, именно это позволит Вам по-новому ощутить любимые фильмы, музыку и даже игры.

Creative Stage Air предлагает владельцу проводные и беспроводные варианты подключения. Установлен модуль Bluetooth 4.2 с кодеком SBC. Процесс сопряжения традиционный. Соединение стабильное, наводок и помех замечено не было. Управлять воспроизведением можно не доставая смартфон из кармана.

Creative Stage Air несмотря на свою невысокую стоимость предлагает высокое качество звучания, встроенный аккумулятор с хорошей автономностью, проводное и беспроводное подключение и встроенный mp3 плеер. Все это дополнено аккуратным внешним видом. Систему можно рассматривать в пару к ПК, ноутбуку, моноблоку или даже телевизору.

Саундбар JBL Bar Studio

Саундбар JBL BAR подарит вам истинное наслаждение от любимых телесериалов, музыки и фильмов, наполненных безупречным звучанием. Данное устройство несмотря на свою компактность способно выдавать звук с общей выходной мощностью 30 Вт.Модель получила утонченную оболочку, окрашенную в классический черный цвет. Благодаря такому универсальному внешнему виду акустика будет хорошо смотреться с любым телевизором и в любом интерьере.

Корпус саундбара JBL BAR изготовлен из прочного и качественного пластика, устойчивого к разнообразным механическим повреждениям. Устройство может воспроизводить различные мультимедийные файлы с внешних носителей данных благодаря присутствию в его конструкции порта USB. Также поддерживается беспроводное соединение за счет технологии Bluetooth.

Саундбар SVEN SB-700

Саундбар автоматически активируется при включении ТВ и уходит в режим ожидания при отсутствии сигнала, так что включать каждый раз его не нужно.

Саундбар Sven SB-700 имеет 2 канала акустической системы и обладает общей выходной мощностью 200 Вт, из которых 60 Вт приходятся на звуковую панель, а 140 Вт на сабвуфер.Саундбар Sven SB-700 совместим с телевизорами и видеоплеерами, благодаря этому саундбар станет полноценной частью домашнего кинотеатра или стереосистемы.

Саундбар SVEN SB-700 поставляется в трех частях. Левая и правая части саундбара, прячут в себе по паре динамиков. Каждая такая половинка - это 30 ватт мощности звука. По центру устанавливается простенький LED-дисплей, который отображает запущенный режим работы, режим эквалайзера и громкость. В ней же сзади есть вход под блок питания, разъем под обычную USB флешку, а также оптический вход и под 3,5 мм джек. Также есть беспроводной способ подключения посредством блютуз, дальность соединения составляет уверенные 10 метров.

На верхней части корпуса разместили пять кнопок: включение, плей/пауза, выбор источника звука и громкость.

Соединив все три части, вы получите конструкцию 98 сантиметров в длину и 7 в высоту, достаточно компактную чтобы спрятать аккуратно под телевизором.

Саундбар LG SJ2

При желании можете повесить саундбар на стену. Для дистанционного управления есть маленький пульт.

Элегантность в утонченном дизайне позволяет саундбару LG SJ2 идеально дополнить Ваш интерьер, подчеркивая особенности телевизора.Саундбар LG SJ2, оснащенный Bluetooth-интерфейсом, соответствует акустическому формату 2.1. Используется беспроводное подключение сабвуфера.

Общая выходная мощность системы равна 160 Вт, из которых 60 Вт приходятся на звуковую панель. Модель оснащена оптическим входом S/PDIF, и поддерживает синхронизацию звука через оптический кабель. Также саундбар LG SJ2 поддерживает воспроизведение с USB-носителей и поддерживает форматы LPCM, MP3 и WMA.

Управлять саундбаром можно с помощью компактного пульта дистанционного управления, который есть в комплекте.

Также саундбар поддерживает пульты от разных производителей ТВ.

Потребляемая мощность саундбара LG SJ2 составляет 200 Вт. Повышению энергоэффективности саундбара способствует наличие спящего режима.