Подробная информация о чипсете AMD B450...

AMD начнет выпуск низкоуровневого (бюджетного) набора микросхем B450, только X470 чипсет будет поддерживать SLI. Это означает, что B450 не поддерживает (но поддерживает Crossfire). B450 будет более бюджетным выбором. Обратите внимание, что вы получите стандартные 20 дорожек PCIe 3.0. Сам Ryzen имеет 24 полосы PCI-Express, 4 используются для взаимодействия с чипсетом B450 или X470. Таким образом, в зависимости от используемого чипсета он добавляет ряд дорожек GEN 2.0 PCIe через набор микросхем.

X470 X370 B450 B350 A320 X300 / B300 / A300 Ryzen CPU PCIe 3.0 0 0 0 0 0 4 20 PCIe 2.0 8 8 6 6 4 0 0 USB 3.1 Gen 2 (10 Гбит / с) 2 2 2 2 1 1 0 USB 3.0 6 6 2 2 2 2 4 USB 2.0 6 6 6 6 6 6 0 SATA 6 Гбит / с 4 4 2 2 2 2 2 SATA или NVME Raid 0/1/10 0/1/10 0/1/10 0/1/10 0/1/10 0/1 - Разгон да да да да - X300 Да - CrossFire / SLI Да / Да Да / Да Да / - Да / - - - -