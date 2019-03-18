Подробности дизайна Google Pixel 4

Хотя Google Pixel 3 и 3 XL могут похвастаться одной из лучших камер для смартфонов на рынке на данный момент, их дизайн с толстыми рамками явно устарел. Это может измениться для будущего Pixel 4 на основе утечек.

В предстоящем Pixel 4 будет применен плоский дизайн, похожий на Samsung Galaxy S10e. Кроме того, отсутствие заднего датчика отпечатка пальца говорит о том, что Google может использовать встроенный в дисплей датчик отпечатков пальцев. Google может также представить модуль двойной камеры для новинки.