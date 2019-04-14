Подробности о бюджетной новинке Honor 8S

Honor готовит к скорому выходу бюджетный смартфон 8S и в сети уже появились подробности. Honor 8S оснащен 5,71-дюймовом дисплеем с разрешением 1520 x 720 пикселей, каплевидным вырезом для 5-мегапиксельной фронтальной камеры. Экран окружен крошечными рамками со сравнительно более толстым подбородком.

Задняя панель имеет двойную отделку и 13-мегапиксельную основную камеру. Работать смартфон будет под управлением Android 9 Pie, прикрытым фирменной оболочкой EMUI 9.0, а автономность устройства будет обеспечивать аккумулятор емкостью 3020 мАч, который будет заряжаться через порт microUSB. Производитель готовит два варианта памяти: 2 и 3 ГБ ОЗУ с 32 и 64 ГБ встроенной памяти соответственно.