Подставка для видеокарты, от DeepCool

DeepCool выпустил GH-01, подставку для усиления видеокарты, которую нужно установить в корпусе, чтобы минимизировать изгиб печатной платы с течением времени. На подставке есть светодиодная подсветка RGB по всей длине и место для прокладки кабелей питания видеокарты. Можно проложить до двух 8-контактных кабелей PCIe.

Также можно использовать винт с накатанной головкой и выемки, чтобы отрегулировать высоту опоры VGA GH-01 от 47,2 до 154 мм. Размер самой подставки составляет 52,6 мм x 60,6 мм x 163,73 мм (ШхГхВ). Может выдерживать нагрузку до 5 кг. Есть два варианта GH-01 в зависимости от типа освещения. GH-01 использует освещение через 12-вольтовое 4-контактное управление RGB, с другой стороны, использует более современный адресный RGB 5 В через 3-контактный разъем.