Появилась достоверная информация о смартфоне Moto Z4

Motorola работает над четвертой моделью в своей серии Z, названной Moto Z4.

Смартфон был частью мельницы слухов в течение почти шести месяцев, и уже утекли некоторые ключевые детали. Согласно маркетинговому отчету Motorola, Moto Z4 будет оснащен 6,4-дюймовой OLED-панелью с разрешением Full-HD и датчиком отпечатков пальцев на дисплее. Смартфон будет работать на стандартной операционной системе Android 9 Pie с цифровым объективом от Google, а также с Motorola Moto Display, Moto Actions, Moto Experiences. Он будет работать на платформе Snapdragon 675 SoC с поддержкой сетей 5G благодаря модам компании 5G. Документ показывает, что у Moto Z4 будет одна 48-мегапиксельная камера сзади. Этот датчик будет использовать технологию Quad Pixel компании для объединения четырех пикселей в один большой пиксель для получения 12-мегапиксельного изображения. Moto Z4 будет питаться от батареи 3600 мАч с поддержкой быстрой зарядки TurboCharge, которая, как утверждается, обеспечивает зарядку до 2 дней.