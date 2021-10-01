Появилась информация об Huawei Harmony OS 3

Сотрудник Huawei сообщил в социальной публикации, что Huawei d в скором времени представит операционную систему HarmonyOS 3.0. Согласно отчету, 24 октября китайский производитель телефонов проведет конференцию разработчиков Huawei. На этой конференции компания Huawei опубликует информацию об обновлениях, которые появятся в HarmonyOS 3.0.

Huawei пришлось меньше полагаться на сервисы Google и заново изобретать операционную систему для своих смартфонов (хотя она по-прежнему в значительной степени основана на Android). HarmonyOS 2.0 была запущена во время прошлогодней конференции разработчиков Huawei в сентябре 2020 года, а ОС появится на устройствах 16 сентября.

При последнем запуске серии Huawei nova 9 компания Huawei подтвердила, что количество пользователей, обновившихся до HarmonyOS на устройствах Huawei, превысило 120 миллионов. Huawei ожидает, что к концу года количество пользователей Harmony OS превысит 300 миллионов.