Появилась информация об Huawei Harmony OS 3

Huawei пришлось меньше полагаться на сервисы Google и заново изобретать операционную систему для своих смартфонов (хотя она по-прежнему в значительной степени основана на Android). HarmonyOS 2.0 была запущена во время прошлогодней конференции разработчиков Huawei в сентябре 2020 года, а ОС появится на устройствах 16 сентября.
При последнем запуске серии Huawei nova 9 компания Huawei подтвердила, что количество пользователей, обновившихся до HarmonyOS на устройствах Huawei, превысило 120 миллионов. Huawei ожидает, что к концу года количество пользователей Harmony OS превысит 300 миллионов.