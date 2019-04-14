Появилась новая конфигурация памяти для Vivo iQOO

Vivo iQOO первоначально была предложена в четырех конфигурациях - 6GB/128GB, 8GB/128GB, 8GB/256 ГБ и 12GB/256 ГБ. Компания представила пятый вариант смартфона, который имеет 12 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ памяти.

Новый вариант будет стоить около $ 550 и поступит в продажу в Китае с 14 апреля. В отличие от других версий, этот вариант будет только одного цвета - Electric Blue. Vivo iQOO - это смартфон оснащенный Snapdragon 855 SoC, 6,41-дюймовым AMOLED-дисплеем, тройной основной камерой и аккумулятором емкостью 4000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 44 Вт.