Появились фотографии материнской платы ASRock X470 Fatal1ty Gaming ITX / AC

Обновление поколений Ryzen 2000 уже скоро, производители различных материнских плат уже давно работают над подготовкой своих материнских плат на базе чипсетов X470, а некоторые из вас сильно надеются на материнские платы формата Mini ITX. Ну, на ваш запрос ответили.ASRock выпустит материнскую плату Fatal1ty Gaming ITX / AC, как вы можете видеть по фотографии, это материнская плата Mini ITX, выполненный в темном дизайне и RGB-подсветкой, безусловно, приятным эстетическим обновлением от версии X370.