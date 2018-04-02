Появились фотографии новенькой ASUS ROG Crosshair VII (AMD X470)

Это хорошо всем известная и отличная материнская плата, была замечена на портале Videocardz. Вы можете видеть, что область VRM получила эстетическое обновление, а также некоторые другие фишки.Плата имеет четыре слота под DIMM, вероятно, поддерживающие более быструю память DDR4. ASUS будет покрывать один из двух слотов SSD M2 с помощью радиатора. Процессор будет питаться от 8-контактного разъема питания ATX, а также вы можете использовать дополнительный 4-контактный разъем, в общем 12 фаз питания.

Плата получит три слота PCIe x16, два из них экранированы металлом. Скорее всего будет установлен хороший звуковой кодек ASUS Realtek 1220.