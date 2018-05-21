Появились изображения и характеристики нового мобильного девайса Samsung Galaxy J4

2018-05-21, Автор - Татьяна Шмелева; [195]
Компания Samsung готовит к выпуску новый смартфон Galaxy J4. Гаджет получил 5.5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1280*720 пикселей. Основой послужит процессор Exynos 7570 с графикой Mali T720 MP1. В новинке также будет один модуль основной камеры на 13 Мп с диафрагмой f/1.9 и фронтальная камера на 5 Мп со вспышкой. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.0. Продажи устройства Samsung Galaxy J4 ожидаются с 1 июня.


Комментарии:
Alphaool выпускает Eisblock GPX RGB GPU...
Alphaool выпускает Eisblock GPX RGB GPUAlphacool выпускает Eisblock GPX, очень красивый и высококачественный водоблок для графических карт. ...
Полет над Нью-Йорком был снят в 12K...
Полет над Нью-Йорком был снят в 12KКинематограф Фил Холланд не так давно получил первый 6-осевой стабилизатор Gight Hoothead Kooter Hammerhe...
Philips выпускает бюджетные Full HD мони...
Philips выпускает бюджетные Full HD мониPhilips, объявляет о выпуске нового 21,5-дюймового Full HDмонитора с богатым набором функций. Включая ряд...
Стала известна российская цена смартфона...
Стала известна российская цена смартфонаВ России поступает в продажу недавно представленный 19 апреля 2018 года 5,8-дюймовый смартфон Huawei Hon...
Список самых продаваемых Игр в Steam за ...
Список самых продаваемых Игр в Steam за Это десять самых продаваемых наименований в Steam за 21 мая 2018 года, как сообщает Valve. Некоторые наи...
MSI выпускает обновления BIOS для матери...
MSI выпускает обновления BIOS для материMSI выпустила обновленную версию BIOS для поддержки настольных процессоров AMD 2nd Generation Ryzen, кото...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегментаОбзор Intel Core i5-8400. Лучший процессор среднего ценового сегмента
Обзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-SОбзор ASUS ROG STRIX Z370-E GAMING. Материнская плата под игровую сборку с Intel Coffee Lake-S
Обзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучаниемОбзор Digma S-31. Недорогая колонка с хорошим звучанием
Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура Обзор MARVO K201. Бюджетная игровая клавиатура
Обзор DELL Vostro 5471. Ноутбук для дома и офисаОбзор DELL Vostro 5471. Ноутбук для дома и офиса
В Иннополисе открыта опытная зона сети н...
В Иннополисе открыта опытная зона сети н21 мая, Иннополис, Татарстан. ПАО «Ростелеком», ПАО «Таттелеком», компания Huawei и Министерство информат...
Предварительный обзор Logitech G305. Бюд...
Предварительный обзор Logitech G305. БюдИгровая периферия перестала быть просто устройством ввода — теперь каждый геймер хочет получить настоящег...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в моде...
Обзор Ladybug. Раннеры снова в модеСтоит сказать, что еще несколько лет назад раннеры были очень популярными — буквально каждый день выходил...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. Н...
Предварительный обзор Xiaomi Redmi S2. НКитайские смартфоны перестали быть чем-то странным и отвергнутым — сейчас некоторые бренды Поднебесной вы...
Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порад...
Обзор Iron Throne. Netmarble вновь порадКажется буквально недавно любители мобильных игр и фанаты La2 сумели с достоинством оценить появившуюся L...
Компания ASUS анонсирует старт продаж ма...
Компания ASUS анонсирует старт продаж маВ материнских платах ROG, ROG Strix, Prime и TUF Gaming для высокопроизводительных процессоров AMD Ryzen ...
«Академия безопасного вождения Ford» дл...
«Академия безопасного вождения Ford» длЭкспертный центр «Движение без опасности» в партнерстве с компанией Ford Sollers обяъвили о старте нового...
Предварительный обзор OnePlus Bullets Wi...
Предварительный обзор OnePlus Bullets WiВместе со своим смартфоном OnePlus 6 компания продемонстрировала и совершенно новые наушники OnePlus Bull...
Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивы...
Обзор Candy Camera. Делаем селфи красивыСкажу честно — я не большой фанат редактирования фотографий на смартфоне. Во-первых, больше люблю оригина...
Стартует крупнейший турнир по VR-версии ...
Стартует крупнейший турнир по VR-версии Наконец свершилось то, о чем мечтали миллионы фанатов «World of Tanks» - вышла VR-версия их любимой игры...
Предварительный обзор Sharp Aquos R2. Фл...
Предварительный обзор Sharp Aquos R2. ФлВ последнее время на рынке игровых проектов ничего удивительного не выходило — после того, как Samsung по...
Обзор Dungeon Hunter Champions. Неплохо ...
Обзор Dungeon Hunter Champions. Неплохо Разрабатывать мобильные игры нынче достаточно сложно — пользователей уже не заманишь на просто красивую г...
﻿
МегаОбзор
МегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor