Появились изображения и характеристики нового мобильного девайса Samsung Galaxy J4

Компания Samsung готовит к выпуску новый смартфон Galaxy J4. Гаджет получил 5.5-дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением 1280*720 пикселей. Основой послужит процессор Exynos 7570 с графикой Mali T720 MP1. В новинке также будет один модуль основной камеры на 13 Мп с диафрагмой f/1.9 и фронтальная камера на 5 Мп со вспышкой. Питание обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 3000 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.0 Oreo с оболочкой Samsung Experience 9.0. Продажи устройства Samsung Galaxy J4 ожидаются с 1 июня.