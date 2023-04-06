Появились первые рендеры ASUS ROG Phone 7 Pro

Хотя многие пользователи со всего мира до сих пор не могут понять идею отдельного игрового смартфона, который по своим характеристикам абсолютно равен с обычными флагманами, многие компании, включая ASUS, считают, что рынок нуждается в таких устройствах. Более того, в компании уверены, что гаджет не достаточно просто сделать производительным, так как ещё ему нужен яркий дизайн с множеством декоративных элементов. И ASUS ROG Phone 7 Pro, который недавно слили в сеть, доказывает это на триста процентов — дизайн корпуса и правда достаточно агрессивный, чтобы сразу привлечь внимание. Дело в том, что достаточно известный инсайдер Эван Бласс опубликовал несколько рендеров грядущего смартфона ASUS ROG Phone 7 Pro, и этот смартфон выглядит действительно внушительно.

Да, смартфон напоминает предыдущие модели ASUS ROG, но, честно говоря, это не то, что можно было бы порекомендовать большинству пользователей для повседневного использования. Безусловно, мы верим в то, что смартфон ASUS ROG Phone 7 Pro станет одним из самых производительных смартфонов, а возможно, и самым производительным Android-смартфоном на рынке, но это не тот тип гаджета, который вы носите с собой, надеясь на полноценный опыт. Вы не будете носить такое устройство на работу или в офис, потому что он выглядит слишком примечательным. С другой стороны, никто не отменял чехлы, которые позволяют существенно скрыть основные особенности корпуса гаджета, так что обращайте на это внимание.
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