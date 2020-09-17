Появились российские цены PS5

Вчера компания Sony официально провела презентацию приставки PS5, после чего появились и цены на новую консоль — 499 долларов за модель с дисководом и 399 за модель без него. Собственно, вскоре появились цены на устройство и для российского рынка. Версия с дисководом будет продаваться на территории страны за 47 тысяч рублей, тогда как версия без дисковода будет продаваться за 38 тысяч рублей. То есть, разница между двумя абсолютно идентичными консолями составляет всего 9 тысяч рублей. За эти деньги пользователь получит возможность использовать привод, что довольно удобно, но если вы приобретаете только цифровые версии игр, то стоит присмотреться к варианту без дисковода, так как он дешевле заметно. Ожидаем поступления консоли в продажу.

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