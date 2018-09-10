Появились технические характеристики и дата анонса нового девайса Oppo A7X. Смартфон получит 6,3-дюймовый экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей. В основе устройства ляжет процессор MediaTek Helio P60 и 4 ГБ ОЗУ. На задней панели находится сканер отпечатков пальцев и двойная основная камера с датчиками изображения на 16 и 2 Мп. Фронтальная камера имеет каплевидную форму, оснащена 16-мегапиксельным модулем. Емкость аккумулятора равна 4230 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Дебют новинки ожидается Oppo A7X 20 сентября. Приобрести аппарат можно будет за 307 долларов.