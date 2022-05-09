Появилось первое изображение смартфона OnePlus Ace Racing Edition

Ходят слухи, что OnePlus представит гоночную версию своего недавно анонсированного OnePlus Ace. То же самое устройство, которое ранее фигурировало в списке TENAA с номером модели PGZ110, теперь раскрыто. Задняя часть Racing Edition имеет другую настройку камеры по сравнению с обычной моделью Ace. Смартфон будет оснащен основным датчиком на 64 МП, сверхшироким датчиком на 8 МП и вспомогательным датчиком на 2 МП. Телефон также имеет текстурированную заднюю панель.

Благодаря списку TENAA мы знаем, что OnePlus Ace Racing оснащен 6,59-дюймовым ЖК-дисплеем IPS с разрешением FHD+ и 16-мегапиксельной селфи-камерой. Точный набор микросхем, используемый устройством, еще не подтвержден, хотя есть вероятность, что это будет MediaTek Dimensity 8100 в паре с 8/12 ГБ ОЗУ и 128/256 ГБ памяти.