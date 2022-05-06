Показан размер дисплея будущего Google Pixel Notepad

Сообщается, что после успеха серии Google Pixel 6 поисковый гигант работает над устройством Foldable Pixel, получившим название Google Pixel Notepad.

Говорят, что Pixel Notepad нацелен на цену в 1399 долларов, чтобы предложить более доступную и привлекательную альтернативу грядущему Samsung Galaxy Z Fold4. Недавно были раскрыты размеры внешнего дисплея Pixel Notepad. По словам информатора, предстоящий Pixel Foldable будет иметь 5,8-дюймовый внешний дисплей меньшего размера.

Таким образом, в отличие от тонкого 6,19-дюймового внешнего экрана Galaxy Z Fold4, складной Pixel, скорее всего будет оснащен экраном с более широким соотношением сторон, как у OPPO Find N. Как мы знаем, Find N предлагает почти квадратный дисплей в развернутом виде, поэтому ожидается, что Pixel Notepad дебютирует с таким же квадратным внутренним экраном. Google Notepad будет работать на собственном чипсете Tensor в сочетании с 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ памяти.
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