Показана материнская плата на новом чипсете ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial Z590

В сети появились первые изображения материнской платы на новом чипсете ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial Z590.

ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial Z590 выглядит превосходно, поставляется плата с встроенным водоблоком от EK Water Blocks. Плата имеет два 8-контактных разъема для питания процессора. Мы видим стандартные четыре слота DDR4 DIMM с поддержкой максимальной памяти до 128 ГБ. Рядом располагается разъем DIMM.2 для установки двух M.2 накопителей. На плате расположены два усиленных слота PCIe 4.0 x16 и один слот PCIe 4.0 x4.

Более подробные характеристики платы станут известны после ее официального анонса.
Комментарии и отзывы ASUS ROG Maximus XIII Extreme Glacial Z590
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