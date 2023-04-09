Пол-литровый мини-ПК Beelink EQ12 оценен в $240

Компания Beelink дала старт продажам компактного ПК EQ12, который получил корпус с размерами 124:113:38 мм и объемом около 0,5 л. Новинка также характеризуется 4-ядерным процессором Intel Processor N100 с тактовой частотой до 3,4 ГГц и TDP 6 Вт, 8 или 16 ГБ оперативной памяти, твердотельным накопителем вместимостью 500 ГБ, адаптерами беспроводной связи Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, разъемом USB-C с режимом DisplayPort, тремя портами USB 3.2, двумя разъемами RJ45 2.5Gb, двумя интерфейсами HDMI 2.0 и активной системой охлаждения. Цена ПК составляет 240 и 260 долларов соответственно.

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