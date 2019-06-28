Polar Ignite для занятий спортом

Стоит отметить, что на текущий момент рынок умных часов переживает не лучшие времена, так как крупные компании уже давно завоевали пользователей и теперь просто продают свою продукцию миллионными тиражами, пока мелкие производители не могут даже окупить разработку, не говоря уже о прибыли. Тем не менее, релизы все равно выпускают и вот сейчас на рынок вышли новые умные часы Polar Ignite, которые созданы специально для занятий спортом. Вы можете бегать или ходить в спортивный зал, таскать штангу или заниматься на турнике и получать от этого массу положительных эмоций. Это и правда шикарно, особенно если учитывать, что дизайн часов правда очень красивый. Вопрос только в стоимости, которую нам пока что никто не называет. Секрет.