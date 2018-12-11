Полицейские Китая носят смарт-очки

На территории Китая начала действовать система смарт-очков у полиции, которая позволяет отслеживать лица прохожих и обнаруживать нарушителей. Теперь полицейские в Китае будут носить специальные умные очки, которые тяжело отличить от обычных солнцезащитных. У них встроенный сканер, который умеет определять лица пользователей, сканировать их и искать совпадения в базе данных. Данная технология позволяет очень оперативно определять лицо потенциальной угрозы и оповещать полицию о местоположении подозреваемого. Система уже сейчас функционирует и вполне успешно, вскоре ее планируют сделать стандартом для местных правоохранительных органов. Думаю, что будущее уже наступило — теперь полицейские прямо как в фильмах определяют людей по лицу на расстоянии.