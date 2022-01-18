Полные спецификации смартфона Hisense F70

Новый смартфон Hisense с номером модели HNR553T прошел сертификацию китайского агентства TENAA. В отчете были раскрыты все характеристики и изображения устройства. Телефон будет продаваться в Китае под названием Hisense F70.

Hisense F70 оснащен 6,81-дюймовым ЖК-дисплеем с разрешением Full HD+ 1080 x 2400 пикселей. Изображения телефона TENAA имеют дисплей с каплевидным вырезом. Фронтальная камера имеет разрешение 8 Мп для съемки селфи и видеозвонков. Модуль камеры прямоугольной формы имеет 48-мегапиксельную основную камеру. Он соединен с 8-мегапиксельным дополнительным объективом и парой 2-мегапиксельных датчиков, которые могут помочь в съемке макроизображений и снимков глубины. Устройство оснащено неизвестным восьмиядерным процессором с частотой 2,2 ГГц. По словам информатора, он оснащен чипсетом Unisoc T760 , оперативной памятью LPDDR4x и хранилищем UFS 3.1. В отчете TENAA указано, что устройство будет поставляться с 4 ГБ / 6 ГБ / 8 ГБ / 12 ГБ оперативной памяти и 64 ГБ / 128 ГБ / 256 ГБ / 512 ГБ встроенной памяти. Hisense F70 будет поставляться с батареей емкостью 5000. Сертификация устройства показала, что он может поддерживать быструю зарядку мощностью 18 Вт.
Комментарии и отзывы Hisense F70
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