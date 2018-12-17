Полностью безрамочный Xiaomi Mi 9 показался на рендерах

В сети появились новые концепт-арты флагманского смартфона Xiaomi Mi 9, официальный анонс которого ожидается в начале 2019 года. Судя по изображениям, экран смартфон будет занимать почти 100% площади передней панели. Также отметим любопытное расположение фронтальной камеры, которая немного смещена от центра. Есть предположение, что это вовсе не фронтальная камера, а датчик. Что до камеры, то она будет выдвижной. Если верить источнику, смартфон получит 6,21-дюймовый дисплей. Предыдущие слухи прочили Xiaomi Mi 8 топовую платформу Snapdragon 855 и тройную камеру с главным модулем на 48 Мп.