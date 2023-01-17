Половину iPhone будут собирать в Индии уже к 2027 году

Если вы хоть немного следите за рынком современных технологий, то знаете, что большая часть современной электроники собирается в Китае — это буквально фабрика по производству любой электроники мира. Однако в компании Apple решили слегка изменить баланс сил на рынке, вкладываясь в производственные мощности, которые сейчас развиваются на территории Индии. В компании решили, что не хотят полностью зависеть от Китая, планомерно смещая производство в другом направлении, и инсайдеры сейчас говорят, что производство iPhone на 50% перенесут в Индию уже к 2027 году, то есть всего через четыре года Китай потеряет половину от своих заказов. Это связано в том числе с различными санкциями, которые серьёзно ограничивают возможности производителя.

Дело в том, что в любой момент власти США могут запретить Apple сотрудничать с китайскими заводами по сборке смартфонов iPhone. В этом случае компания буквально полностью лишится огромной прибыли, потому что собирать смартфоны компании больше некому. Если же производитель сможет сместить производство в сторону Индии на 50%, то компания не будет так сильно зависеть от Китая и сможет даже частично снизить стоимость производства. Для самого Китая это очень плохие новости, потому что локальные заводы теряют огромную долю прибыли и не могут с этим ничего поделать, но для потенциального покупателя ничего плохого в целом нет. Просто теперь смартфоны будут поставлять не из Китая, а из Индии с тем же контролем качества.