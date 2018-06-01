Польский магазин рассекретил игровой ноутбук Asus ROG GL504

На сайте одного польского интернет-магазина появилось описание игрового ноутбука Asus ROG GL504, который еще не был представлен официально. Максимальная комплектация новинки оснащается 6-ядерным процессором Core i7-8750H и видеокартой Nvidia GeForce GTX 1070, а более доступная версия – четырехъядерным Core i5-8300H и графическим ускорителем GeForce GTX 1060. Также отметим до 32 ГБ оперативной памяти, SSD объемом до 512 ГБ и HDD объемом 1 ТБ, 15,6-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD и кадровой частотой 144 Гц, клавиатуру с настраиваемой RGB-подсветкой и поддержкой технологии N-key rollover, три интерфейса USB-A и один USB-C, HDMI 2.0 и Mini DisplayPort 1.2. Размеры ноутбука равны 361:262:26 мм, а масса – 2,4 кг.