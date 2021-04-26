Полуоткрытый корпус Apexgaming G3M получил пурпурную расцветку

Компания Apexgaming пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью G3M, которая относится к изделиям полуоткрытого типа. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, блока питания длиной до 180 мм, одного 3,5 и четырех 2,5-дюймовых накопителей, двух 120-мм вентиляторов спереди и сверху, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм. Также отметим металлический каркас, боковые панели из 4-мм закаленного стекла, пурпурную расцветку, габариты 416:225:389 мм и разъем USB 3.0. Цена корпуса составляет 120 долларов.

Комментарии и отзывы Apexgaming G3M
Новости:
Представлен ПК-корпус Cougar MX660 Mesh RGB-L

Компания Cougar пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью MX660 Mesh RGB-L, которая подойдет для создания...
Представлен ПК-корпус Cooler Master MasterBox 540

Компания Cooler Master пополнила ассортимент компьютерных корпусов моделью MasterBox 540, который ориенти...
Мини-ПК MINISFORUM GK50 оценен в $300

Компания MINISFORUM пополнила ассортимент неттопов моделью GK50, которая появится в продаже по цене от 30...
Полуоткрытый корпус Apexgaming G3M получил пурпурную расцветку

Компания Apexgaming пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью G3M, которая относится к изделиям полуоткры...
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона

На конец весны 2021 года линейка корпусов MPG Gungnir от MSI включает несколько вариантов, одно из ключев...
Обзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением драконаОбзор MSI MPG Gungnir 100D. Корпус Midi-Tower с изображением дракона
Обзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлажденияОбзор AeroCool Mirage L240. Недорогая система жидкостного охлаждения
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты в Full HD и 4K
Обзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 ВтОбзор OPPO Reno 5 4G 8/128GB. Среднебюджетник с NFC и быстрой зарядкой на 50 Вт
Обзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугойОбзор HYUNDAI H-PAC480. Портативная колонка с шейной дугой
Пример работы камеры ночного видения в U...
Пример работы камеры ночного видения в UОдной из главных особенностей недавно представленного смартфона Ulefone Armor 11 5G стала камера ночного ...
Обзор Little Nightmares II. Добротный хо...
Обзор Little Nightmares II. Добротный хоИгры в жанре хоррор выходят, к сожалению, редко, а из тех, что есть, нужно еще постараться найти достойны...
Представлен смартфон OPPO A35...
Представлен смартфон OPPO A35Компания OPPO пополнила ассортимент смартфонов моделью A35, которая работает под управлением операционной...
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. Космический...
Обзор vivo X60 Pro 12/256GB. КосмическийСегодня состоялся анонс флагманского смартфона vivo X60 Pro. Одной из ключевых особенностей стала 5-осева...
Характеристики и дизайн Moto G20 раскрыт...
Характеристики и дизайн Moto G20 раскрытКомпания Motorola вот вот скоро представить официально смартфон Moto G20. Теперь же до его официального ...
Realme 7 5G появился в глобальной продаж...
Realme 7 5G появился в глобальной продажБренд Realme дал старт глобальным продажам смартфона Realme 7 5G, который может похвастаться поддержкой с...
100-долларовый Moto E7 Power появился в ...
100-долларовый Moto E7 Power появился в Компания Motorola выпустила в продажу оцененный в 100 долларов смартфон Moto E7 Power, который может похв...
Дефицит полупроводников не ударит по сма...
Дефицит полупроводников не ударит по смаНекоторое время назад появилась информация о том, что из-за дефицита полупроводников стоимость смартфонов...
Verizon OnePlus 8 5G UW получает OxygenO...
Verizon OnePlus 8 5G UW получает OxygenOOnePlus выпустила обновление OxygenOS на базе Android 11 для OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro еще в конце 2020 г...
Представлен ПК-корпус Antec P7 Neo...
Представлен ПК-корпус Antec P7 NeoКомпания Antec пополнила ассортимент корпусов моделью P7 Neo, который предназначен для создания тихой игр...
Sony представила гарнитуру PlayStation V...
Sony представила гарнитуру PlayStation VSony представила гарнитуру виртуальной реальности PlayStation VR следующего поколения для игровой консоли...
Опубликованы первые фото с объектива Son...
Опубликованы первые фото с объектива Son В сети появились первые фотографии, сделанные на полнокадровый светосильный объектив Sony FE 50mm F1....
Обзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFCОбзор realme C21 64GB. Долгоиграющий ультрабюджетник с NFC
Обзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГцОбзор AORUS RGB DDR4-4800 (GP-ARS16G48). Тесты оперативной памяти, разгон до 5333 МГц
Обзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор KIOXIA TransMemory U365 128GB. Быстрая флешка с 5-летней гарантией
Обзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от водыОбзор HIPER TWS Skat. Беспроводные наушники с защитой от воды
Обзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системыОбзор ASUS ROG STRIX Z590-E GAMING WIFI. Материнская плата для игровой системы
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor