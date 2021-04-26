Полуоткрытый корпус Apexgaming G3M получил пурпурную расцветку

Компания Apexgaming пополнила ассортимент ПК-корпусов моделью G3M, которая относится к изделиям полуоткрытого типа. Новинка характеризуется поддержкой системных плат типоразмера Micro-ATX или Mini-ITX, видеокарт длиной до 330 мм, процессорного охладителя высотой до 165 мм, блока питания длиной до 180 мм, одного 3,5 и четырех 2,5-дюймовых накопителей, двух 120-мм вентиляторов спереди и сверху, жидкостной системы охлаждения с радиатором до 240 мм. Также отметим металлический каркас, боковые панели из 4-мм закаленного стекла, пурпурную расцветку, габариты 416:225:389 мм и разъем USB 3.0. Цена корпуса составляет 120 долларов.