Пользователи Google Pixel 5 жалуются на отклеивающийся экран

Владельцы новенького Google Pixel 5 начали жаловаться на то, что дисплей их устройства отходит от корпуса. Причем экран отходит в самых разных местах: в верхней части, у фронтальной камеры или рядом с лотком для SIM-карт. Если ранее источники сообщали о небольшом проценте подобных смартфонов, то с каждым часом количество жалоб на форумах Google, XDA-Developers и Reddit продолжает расти. Пользователей устройства можно понять. Во-первых, они приобрели недешёвый смартфон за 700 долларов. А во-вторых, столь серьезный изъян угрожает заявленной водонепроницаемости устройства согласно степени защиты IP68. Сама Google ситуацию пока не прокомментировала.

Комментарии и отзывы Google Pixel 5
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