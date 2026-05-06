Пользователи iPhone смогут выбирать подходящий ИИ

Следующее обновление операционных систем Apple может дать пользователям возможность выбирать предпочтительную модель искусственного интеллекта для работы с Apple Intelligence. По данным Bloomberg, компания собирается разрешить сторонним чат-ботам обеспечивать работу ИИ-функций на уровне всей системы в iOS 27, iPadOS 27 и macOS 27, релиз которых ожидается этой осенью. Помимо работы с Siri, совместимые сторонние модели ИИ, называемые Extensions, смогут использоваться и в других функциях Apple Intelligence, включая Writing Tools и Image Playground. По данным инсайдеров, Apple также планирует дать пользователям возможность выбирать разные голоса Siri для разных моделей ИИ. Например, ответы Siri на базе собственной модели Apple могут звучать одним голосом, а версия Siri, работающая через ChatGPT, — другим.

Пользователи смогут выбирать провайдеров ИИ из числа тех, кто добавит поддержку через свои приложения в App Store. После установки такого приложения его можно будет назначить основным ИИ в настройках устройства. Сейчас Apple уже тестирует интеграции с моделями от Google и Anthropic. Модели Google, как ожидается, станут основой обновлённой версии Siri, но на данный момент единственной сторонней моделью, встроенной в Apple Intelligence, остаётся ChatGPT, хотя в ближайшем будущем это может измениться. При этом сама компания никак эту новость не комментирует — скорее всего, точные данные появятся на презентации WWDC 2026.